اونلاين | كورة جول online مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة جول online مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق اليوفي عن مواصلة الانتصارات والابتعاد أكثر عندما يحل يوفنتوس وهيلاس فيرونا ضيفا علي فريق هيلاس فيرونا ، ذلك ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والعشرون ، من بطولة الدوري الإيطالي ، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي ، وذلك في مساء اليوم 8 فبراير 2020 ، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة ، ويدخل فريق هيلاس فيرونا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 31 نقطة من 8 فوز و 7 تعادل و مثلهم هزيمة ،بينما يأتي فريق السيدة العجوز في المركز الأول وحيدا برصيد 54 نقطة مبتعدا عن الانتر بثلاث نقاط .

يطمح يوفنتوس للخروج بانتصار يمنح الدفعة المعنوية قبل لقاء الميلان في نهاية الأسبوع، ويعول اليوفي في هذا اللقاء على نجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف الفريق والذي يعيش حالة من التألق بعدما سجل 19 هدفا في الكالتشيو هذا الموسم ، ويسعى يوفنتوس المهيمن على عرش الكرة الإيطالية في السنوات الأخيرة ، عن تكمل المشوار نحو اللقب ، وحصل جميع البطولات هذا الموسم ، وعاد قائد دفاعات الفريق، جورجيو كيليني، للتدرب مع المجموعة للمرة الأولى بعد الإصابة بالرباط الصليبي بداية الموسم الحالي وبالتحديد في أواخر أغسطس 2019 ، وفي خبر أشار أليه موقع "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة يوفنتوس تعتزم إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان تقتضي بالحصول على خدمات كيليان مبابي مقابل التخلي عن باولو ديبالا إضافة إلى مبلغ مالي، خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

بطاقة مباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس

????البطولة : الدوري الايطالي .

????الجولة : الأسبوع 23.

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????الملعب : مارك أنتونيو بينتجودي .

????التعليق الصوتي : حفيظ دراجي .

????القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

⌚الموعد : الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .