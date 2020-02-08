اونلاين | يلا kora شوت مشاهدة مباراة مصر المقاصة والانتاج الحربي بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا kora شوت مشاهدة مباراة مصر المقاصة والانتاج الحربي بث مباشر اليوم 08/02/2020 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ختام مباريات اليوم من الدوري المصري يستقبل فريق مصر المقاصة والإنتاج الحربي بقيادة النيجيري إيمانويل أمونيكي فريق لحساب مباريات الأسبوع السابع عشر ، على استاد السلام اليوم السبت الموافق 8/2/2020 ، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، ويأتي فريق الإنتاج في المركز السابع برصيد 22 نقطة من 5 انتصارات و 7 تعادلات و أربع هزائم ، بينما تراجع ممثل الفيوم إلى المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة من فوزين فقط و 7 تعادلات و مثلهم خسائر ، ولم يحقق الفريق الفوز منذ الأسبوع الرابع عندما تغلب على فريق المصري بهدف صلاح أمين ، وكانت المباراة الماضية أولى مباريات الفريق تحت قيادة النيجيري الذي جاء بعد إقالة المدرب المصري أحمد حسام ميدو و انتهت بنتيجة التعادل امام سموحة بالأسكندرية ، بعد تقدم الفريق بهدف ميدو جابر ثم تعادل رجب نبيل في الدقيقة الـ 84 .

وبعد تعادل سلبي و هزيمة قبلها امام الاسماعيلي يسعي المدرب الكبير مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج عن عودة لطريق الانتصارات من بوابة المقاصة ، وحذر المدرب المصري من انتفاضة المقاصة بعد تغيير المدير الفني لهم و من جانبة يبحث لاعب الفريق أحمد شديد قناوى عن تسطير اسمه في ذاكرة الكرة المصرية ، بعد أن عادل الرقم القياسي حسن الشاذلى نجم الترسانة السابق فى العصر الذهبى، كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدوري، برصيد 119 مباراة ، وهو الآن على بعد مباراة واحدة من تخطي نجم الكورة المصرية و فريق الشواكيش ، وخاض قناوي 61 مباراة مع طلائع الجيش قبل الانتقال إلى فريق أسوان لمدة موسم واحد هاف فيه 34 مباراة ثم الانتقال لصفوف الإنتاج و وصوله الى 84 لقاء حتى الآن ، وستكون مباراة اليوم هي مباراة تخطي رقم الشاذلي و الانفراد بهذا الانجاز وحدة ، بينما يبحث مدرب المقاصة النيجيري عن الفوز الأول له و عودة الثقة التي تحطمت داخل النادي ، وتلقى الفريق خمس هزائم و 7 تعادلات في آخر 12 لقاء بالدوري .

بطاقة مباراة مصر المقاصة ضد الانتاج الحربي

????البطولة : الدوري المصري .

????الجولة : الأسبوع 17 .

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????الملعب : استاد السلام .

????التعليق الصوتي : لم يحدد .

????القنوات الناقلة : ON Sport 1 .

⌚الموعد : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : السبت ( 08/02/2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .