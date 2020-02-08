شكرا لقرائتكم الأهلى يجهز ملف الرد على "فيفا" فى قضية كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهّز مسئولو الأهلي خلال الأيام الحالية مستندات وأوراق تدعم النادي في قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق التي تجددت خلال اليومين الماضيين عقب إعلان نادي الزمالك تقديم شكوى رسمية ضد الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدعوى قيام الأهلي بتحريض كهربا على الهروب من الزمالك واللعب لنادي أفيس البرتغالى الصيف الماضي ثم الأنتقال للأهلي في يناير الماضي .

وعادت أزمة كهربا لتطفو على سطح مرة أخرى خلال الساعات الماضية بعدما منح الفيفا الأهلي مُهلة حتى يوم 24 فبراير الجاري للرد على شكوى الزمالك بشأن التحريض على هروب اللاعب.

وفي هذا الشأن ، يستعد الأهلي لتقديم الأوراق والعقود والمستندات التي تؤكد أن النادي لم يكن طرفاً في هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأنه تعاقد مع اللاعب قادماً من نادي أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلي قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا أتهام غير منطقي وغير صحيح على الأطلاق.

ويؤكد مسئولو القلعة الحمراء أن موقفهم القانوني في صفقة كهربا قوي للغاية خاصة وأنهم تعاقدوا مع اللاعب بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده ودراسة قانونية الصفقة عن طريق المحامي السويسري مونتييري الذى أكد صحة موقف الأهلي لذا تمت الصفقة كما أن مونتييري شدد على أن شكوى الزمالك الأخيرة لن تضر الأهلي لأن الأخير لم يرتكب أي تصرف غير قانوني لذا سيكون رد القلعة الحمراء على الفيفا قبل مُهلة 24 فبراير قوي ومُدعّم بالمستندات.