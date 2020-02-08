شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الجولة 17 في الدوري المصري اليوم السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباريات الدوري المصري



تنطلق مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري اليوم (السبت)، حيث تقام 3 مباريات قوية ،حينما يستضيف الاتحاد السكندري نظيره أسوان في تمام الثانية والنصف ظهراً على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين، لاسيما بعد تعادل زعيم الثغر مع الانتاج الحربي بدون أهداف في الجولة الماضية،فيما حقق أبناء الجنوب مفاجأة بالفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد السكندري ضد أسوان



يخوض الاتحاد السكندري المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 27 نقطة ، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

نادي مصر ضد سموحة



ويلتقي نادي مصر مع سموحة في تمام الخامسة مساءً على ستاد الكلية الحربية، في مواجهة صعبة أيضًا بعد تعادل الفريق السكندري مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد .

يحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة ، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

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مصر المقاصة ضد الإنتاج الحربي



ويحل الإنتاج الحربي ضيفا على مصر المقاصة في تمام السابعة والنصف مساءًعلى ستاد السلام في مواجهة صعبة للفريقين.

يحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة ، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة.