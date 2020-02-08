شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل ملف التجديد لحازم إمام حتى انتهاء مواجهات فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تأجيل تمديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق حتي ينتهي الفريق من مبارياته المهمة أمام كل من الإسماعيلي والترجي والأهلي " مباراتين " والترجي " مباراتين " وبيراميدز ، وذلك لضمان زيادة تركيز اللاعب في المباريات وعدم تشتيت انتباهه، وكذلك حتي لا يتأثر الفريق في حالة اعلان الأرقام المالية لعقد حازم امام الجديد.

وكان كارتيرون المدير الفني للفريق قد طلب من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن بالإضافة لوجود حازم امام واحمد عيد الناشئ، وذلك لتعويض الرحيل المفاجئ لحمدي النقاز الظهير الأيمن لمنتخب تونس والذي فسخ تعاقده مع الزمالك وفض العودة لناديه مرة أخرى بسبب تأخر مستحقاته.

يتحدد اليوم موقف مشاركة محمود جنش حارس مرمي الفريق في مباراة السوبر المحلي امام الأهلي المقرر لها 20 فبراير الجاري في أبو ظبي من عدمها، حيث حصل الحارس الدولي علي وعد من الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بالمشاركة أساسيا في مباراة الأهلي، ويرغب الفرنسي كارتيرون في مشاركة جنش خلال مباراتين علي الأقل قبل مباراة الأهلي حتي يكتسب حساسية المباريات عقب العودة من الإصابة الطويلة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من 3 شهور، حيث يخشي كارتيرون من مشاركة جنش في مباراة القمة بالسوبر المحلي كأول مباراة له بعد العودة مما يؤثر علي نتيجة المباراة، وفي حالة استقرار الفرنسي علي الدفع بجنش في مباراة السوبر فانه سيضمه لقائمة مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً والتي سيتم اختيارها اليوم، وفي هذه الحالة سيشارك جنش في مباراتي الإسماعيلي والترجي التونسي في السوبر الافريقي المقرر لها 14 فبراير الجاري في الدوحة.