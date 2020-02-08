شكرا لقرائتكم المقاصة يستدرج الإنتاج الحربى على استاد السلام فى أول ظهور لإيمانويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج مصر المقاصة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم .

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للنيجيرى "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه وظهر بعدها جمال عمر مديراً فنياً بشكل مؤقت ، وسوف يسعى أمونيكى لترك بصمة مميزة في أول مباراة يقودها بالدوري المصرى بعد الإنجازات التي حققها كلاعب بقميص الزمالك ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الإنتاج مكون من : " محمود حمدي و محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن و صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وخالد اوتشو و باولن فوافي وعمرو مرعي".

في المقابل يتمسك مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى بحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده في مبارياته الأخيرة للتقدم في سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج أمام المقاصة مكون من : " عامر عامر في حراسة المرمي، أمامه الرباعي علاء سلامة ومحمود البدري ومحمد بازوكا وأحمد شديد قناوي، وفي الوسط أحمد عفيفي وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عادل، وفي الهجوم محمد عادل وموسي دياوارا ومحمد رجب".