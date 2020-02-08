شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر الأحمر قبل السوبر المصري بـ12 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفدت التذاكر الخاصة بالنادي الأهلي في مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك من الإنتهاء أيضاً وذلك قبل 12 يوم من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي و الزمالك بالسوبر المصري بالإمارات ، وشهدت التذاكر إقبال كبير منذ بدأ طرحها وجاءت أسعارها كالتالي :vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا ، و درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات و درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا و فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا و فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا و فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا.

قرر مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقي حضور مباراة الأهلى أمام الزمالك بالسوبر المصرى بالإمارات، المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد.

ويتواجد المنسق العام لنادى صن داونز برفقة أحد مدربى الفريق فى الإمارات لمراقبة السوبر المصرى، كما سيحضر مسئولو صن داونز مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها اليوم فى الدورى المصرى.

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أكد المصرى خالد علي، المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب أفريقى، أن مدرب فريقه بيتسو موسيمانى حال عُرض عليه تدريب النادى الأهلى لن يرفض، ولكن إلى الآن الأهلى لم يفاوض موسيمانى المدير الفنى لصن داونز، كما يتردد الآن، وفى حال العرض أعتقد أن موسيمانى لن يرفض" .

وأضاف المنسق العام لصن داونز، "أمنية موسيمانى هى الفوز بدورى أبطال أفريقيا وتحقيق مركز بكأس العالم للأندية لن يتحقق، ويعى أن ذلك لن يتحقق إلا مع أحد فرق شمال أفريقيا، التى تمتلك لاعبين كبار وقاعدة جماهيرية كبيرة.

موسيمانى توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2016 بعد قيادة فريقه للفوز على الزمالك (3-0) فى ذهاب النهائى والخسارة فى برج العرب (1-0) كما قاد صن دوانز للفوز على الأهلى بخماسية دون رد وهى الهزيمة الأكبر للمارد الاحمر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية .

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباراتىّ الأهلى وصن داونز الجنوب افريقي فى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى أجريت قرعتها مساء أمس الأربعاء، بأحد فنادق 6 أكتوبر .

وأعلن الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز يوم الجمعة 28 فبراير الجارى بالقاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى جنوب افريقيا يوم الجمعة 6 مارس المقبل.