شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يخشى انتفاضة أسوان بافتتاحية الجولة 17 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإتحاد السكندرى نظيره أسوان في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية فى افتتاحية الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصرى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى بينما فاز تماسيح النيل على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات بغية الاستمرار في المربع الذهبى وملاحقة المقاولون والزمالك في الأسابيع المقبلة ، ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام أسوان مكون من : "محمود الزنفلي - محمود شعبان -محمود رزق -إسلام جمال - السيد سالم - مروان عطية - نور السيد - نبيل مانجا - أوكوي - أنيس سالتو -زراق سيسيه".

في المقابل يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان لإستكمال انتفاضة فريقه التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق حصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري وتوديع مراكز القاع ، ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاتحاد مكون من : " مسعد عوض، خط الدفاع: الحسيني سمير - إبراهيم القاضي - عبدالله السنجهاوي - محمد إسماعيل، أحمد عامر - أحمد الصغيري - هيثم الفيل - مصطفى دويدار، فادي فريد - كريم الطيب".