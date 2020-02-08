شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُحدد مصير جنش من السوبر المصري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدد اليوم موقف مشاركة محمود جنش حارس مرمي الزمالك في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر لها 20 فبراير الجاري في أبو ظبي من عدمها، حيث حصل الحارس الدولي علي وعد من الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بالمشاركة أساسيا في مباراة الأهلي، ويرغب الفرنسي كارتيرون في مشاركة جنش خلال مباراتين علي الأقل قبل مباراة الأهلي حتي يكتسب حساسية المباريات عقب العودة من الإصابة الطويلة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من 3 شهور، حيث يخشي كارتيرون من مشاركة جنش في مباراة القمة بالسوبر المحلي كأول مباراة له بعد العودة مما يؤثر علي نتيجة المباراة، وفي حالة استقرار الفرنسي علي الدفع بجنش في مباراة السوبر فانه سيضمه لقائمة مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً والتي سيتم اختيارها اليوم، وفي هذه الحالة سيشارك جنش في مباراتي الإسماعيلي والترجي التونسي في السوبر الافريقي المقرر لها 14 فبراير الجاري في الدوحة.

في نفس السياق يعلن اليوم الفرنسي كارتيرون قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الإسماعيلي غدا ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري، ويقع المدير الفنى في حيرة ما بين الدفع بالتشكيل الأساسي بالكامل لتكون تجربة قوية لهم قبل مباراة الترجي التونسي، وما بين إراحة بعض اللاعبين المهمين خوفا من تعرض احدهم للارهاق او الإصابة قبل مباراة الترجي.

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وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان كارتيرون سيلعب أمام الإسماعيلي غدا بنفس الخطة التي ينوي خوض بها مباراة الترجي التونسي ، لتجربة الخطة وتعويد اللاعبين عليها، وكذلك لتفادي أي أخطاء في حالة ظهورها في مباراة الإسماعيلي، وتتمثل الخطة الجديدة لكارتيرون في تأمين وسط الملعب بـ 3 لاعبين ارتكاز علي ان يلعب بلاعبين فقط وسط مهاجم بدلا من ثلاثة لتأمين وسط الملعب وإيقاف هجمات الترجي في السوبر الافريقي، وهو ما سيتم تجربته في مباراة الغد.