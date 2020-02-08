الليلة.. يوفنتوس يواجه فيرونا ضمن مباريات الدوري الإيطالي

يواجه فريق يوفنتوس نظيره هيلاس فيرونا يلتقى فى الساعة العاشرة مساء اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى الإيطالى.

ويدخل اليوفي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًا

في الجولة السابقة بالدوري على فيورنتينا بثلاثة أهداف نظيفة ، ليعزز صدارته للدورى برصيد ٥٤ نقطة مبتعدًا عن إنتر ميلان الوصيف بفارق ٣ نقاط.

ويتنافس يوفنتوس وإنتر ميلان بشراسة على لقب الدورى هذا الموسم، لذلك يسعى اليوفى لاقتناص الثلاث نقاط أمام هيلاس فيرونا وتوسيع الفارق إلى نقاط عن الإنتر فى حالة تعثر الاخير، وفى نفس الجولة يلتقى فيورنتينا مع أتالانتا، وتورينو أمام سامبدوريا.