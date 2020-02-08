رياضة | جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتصدر الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 14 أهداف.

وكان المغربي عبد الرازق حمد الله قد توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:-

- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 14 هدفاً

- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 13 هدفاً

- عمر السومة "الأهلي" برصيد 11 هدفاً

- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 10 أهداف

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- دجانيني تفاريس "الأهلي" برصيد 8 أهداف

- رومارينيو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 8 أهداف

- كارلوس أندريا "العدالة" برصيد 8 أهداف

- روني فيرنانديز "الفيحاء" برصيد 7 أهداف

- ميتشيل دي فريدي "الفتح" برصيد 7 أهداف

- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" برصيد 7 أهداف

يذكر أن الفريق الأول للكرة بنادي الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يأتي في المركز الثاني غريمه التقليدي النصر برصيد 34 نقطة.