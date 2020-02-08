شكرا لقرائتكم نادى مصر يستدرج سموحة اليوم على استاد الكلية الحربية فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادى مصر نظيره سموحة في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة سهلة نظرياً للفريق السكندرى الذى تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .

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وتعد مباراة الليلة الظهور الأول لخالد جلال مديراً فنياً لنادى مصر عقب رحيل عبد الناصر محمد من منصبه بعد الخسارة من الطلائع برباعية ويسعى لتسجيل بصمة مميزة في أول ظهور مع الفريق ، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام سموحة مكون من : " "وليد توفيق - شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا -مصطفى سلطان – إسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف - ويليس ألفيس – محمد نصر".

في المقابل شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة على لاعبيه ضرورة حصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق المسابقة سعياً لإقتحام المربع الذهبى لاسيما فى ظل المستوى المتراجع للمنافس الذى يعد الأقرب للهبوط للقسم الثانى ، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام نادى مصر مكون من : " الهاني سليمان ، شريف رضا، رجب نبيل، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح ، أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، صلاح محسن ، حسام حسن، محمد طلعت " .