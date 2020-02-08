شكرا لقرائتكم المقاولون يدرس الأهلى بالفيديو قبل مواجهته فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بمباراة الأهلي وبيراميدز والتي أقيمت الخميس ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز مثير للفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون لتحديد نقاط القوة والضعف في بيراميدز قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويفتقد فريق بيراميدز لجهود الثنائي،أحمد ايمن منصور ورجب بكار، بعدما تعرضا للطرد قبل نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز بسبب الاعتراض على قرارات إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، بسبب الهدف الثاني الذي سجله أليو ديانج للأهلي ليخطف ثلاث نقاط ثمينة للفريق الأحمر.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات، وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

وكان ذئاب الجبل قد تعرضوا للخسارة أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بخسارة الذئاب بهدفين مقابل هدف حيث شهدت المباراة اهدار الكثير من الفرص السهلة من جانب لاعبي المقاولون، وهو الأمر الذي تكرر على مدار المباريات الأخيرة للذئاب وكان أبرزها مباراة الأهلي، التي خسرها المقاولون بهدفين نظيفين.

وكان التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد فى شباك إنبى ليحتل صدارة هدافى الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.