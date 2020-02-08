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50 هدفاً في 70 لقاء.. رونالدو يتفوق على عدد من أساطير الكالتشيو

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تفوق النجم البرتغالي على عدد من اللاعبين السابقين بعدد أهدافه التي سجلها في 70 لقاء حاضها في .

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وتمكن رونالدو وهو في الخامسة والثلاثين من العمر من الوصول إلى الهدف 50 بالدوري الإيطالي في 70 مباراة فقط متفوقا على أساطير، منهم البرازيلي رونالدو "الظاهرة" والذي وصل لنفس العدد من الأهداف مع إنتر ميلان في 77 مباراة.

وتخطى النجم البرتغالي، المهاجم الهولندي فان باستن نجم ميلان لثلاثة مواسم، والذي استغرق الوصول لخمسين هدفا أن يلعب 83 مباراة، وفي المركز الخامس تواجد الفرنسي بلاتيني الذي نجح بتحقيق الرقم نفسه في 84.

ويعد الأوكراني اندريه شيفشينكو الوحيد الذي يتفوق على رونالدو، بعدما وصل إلى 50 هدفا في 69 مباراة، لكن الأخير نجح في كتابة اسمه كأول لاعب يهز شباك منافسي يوفنتوس 9 مباريات متتالية معادلا ما فعله الفرنسي تريزيغيه منذ 15 عاما.

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