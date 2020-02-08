شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يواصل استعداته للطلائع..عودة ربيعة.. وتضاؤل فرص بادجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الأثتين ، في الدوري الممتاز وهي المباراة التي سيستعيد الفريق خلالها جهود رامي ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق في المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره ومن المقرر أن يصل غداً وبذلك ستكون فرص مشاركته في لقاء الطلائع ضعيفة.

كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني قال أن فريقه قدم مباراة جيدة امام بيراميدز وأن الأهلي إستحق الفوز بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري حيث رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة من 13 مباراة خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ليواصل مسلسل اللاهزيمة ويصل للنقطة 39، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس .

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وأوضح المدرب السويسري للأهلي ان لاعبيه اهدروا فرصاً كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً ، وقال فايلر :"لاعبو الأهلي كانوا مضغوطين بسبب الخسائر الماضية من فريق بيراميدز، وتابع : بعد تقدم المنافس .. تحسن أداء الاهلي واصر لاعبيه علي حسم المباراة لصالحهم حتي الدقائق الأخيرة ، مضيفا أن التجهيز لبيراميدز جاء مثل الاستعداد لأي مباراة اخري.. بالطبع بيراميدز فريق جيد ولا يوجد ما يسمى بالعقدة في كرة القدم، وعن مواجهة صن داونز علق فايلر قائلا :"التفكير فيها مؤجل لحين انتهاء المباريات المحلية التي تسبقها" .