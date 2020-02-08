3 أرقام قياسية تنتظر الإنتر في ديربي الغضب أمام ميلان

السبت 8 فبراير 2020

تشهد الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإيطالي، الديربى الأشهر والأقوى في إيطاليا، الذى يجمع إنتر ميلان مع جاره ميلان، في العاشرة إلا الربع من مساء غدا الأحد، على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، فى لقاء ديربى الغضب.



يخوض كلا من إنتر وميلان، مساء غدا الأحد، الديربى رقم 171 على مستوى الدوري الإيطالي و201 في جميع المسابقات، في تاريخ مواجهات الفريقين.

يحتل النيراتزورى، المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 51 نقطة، خلف يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 54 نقطة، بينما يأتي الروسونيرى في المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

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ويسعى فريق إنتر ميلان، لتحقيق العديد من الأرقام القياسية، خلال مباراة الغد، نستعرضها في التقرير التالى:

1 – أنطونيو كونتى، يسعى ليكون أول مدرب فريق تاريخ إنتر ميلان، يحقق الفوز في أول ديربيين، دون أن تتلقى شباك فريقه أي هدف.

2 – النيراتزورى يطمح في تحقيق فوزه الرابع على التوالي، أمام ميلان، الأمر الذى لم يحقق منذ 1985، عندما حقق الفوز في 5 مباريات متتالية.

3 – إنتر ميلان، على بعد مباراتان، من تحقيق رقمه السابق في عام 1938، عندما خاض 10 مباريات أمام ميلان، في الدوري، دون أن يتلقى أي خسارة.