شكرا لقرائتكم الفرنسى جوميز يطالب إدارة الإسماعيلى بضم صانع ألعاب سوبر فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادى الإسماعيلى من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع صانع ألعاب سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، مشدداً على ضرورة انهاء هذه الصفقة سواء من الدوري المحلى أو بالتعاقد مع لاعب اجنبى لتعويض العجز الذى يعانى منه هذا المركز في صفوف الدراويش.

وتعاقد الاسماعيلى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع لاعبان فقط في صفقة انتقال حر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر هم الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودى والاوغندى باتريك كادو مهاجم نهضة بركان المغربى.

بعيداً عما سبق ، حرص الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز على تعنيف لاعبيه بسبب ظهورهم بمستوى سيىء للغاية في مباراة أسوان التي خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام ، وحذر جوميز لاعبيه من استمرار نغمة التهاون والتقصير في المباريات المقبلة مشدداً على أن الاستبعاد والتجميد سيكون مصير اللاعب المتهاون لاسيما أن الفريق الأصفر تنتظره مباريات حاسمة في الفترة المقبلة .

ويستعد الدراويش لمواجهة الفارس الأبيض المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الاحد على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

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في سياق مختلف، يغيب أحمد أيمن لاعب الاسماعيلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بسبب استمرار معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مباراة بيراميدز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد ، كما يواصل محمد حمدى زكى مهاجم الإسماعيلى الغياب عن فريقه أمام الزمالك أيضاً بسبب استمرار معاناته من مزق فى العضلة الأمامية.

وأصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين، بعد الأداء الباهت فى مباراة أسوان، والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

تأتى تلك الغرامة إرساءً لمبدأ الثواب والعقاب الذى ينتهجه مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على أنه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الإسماعيلى، مضيفا أنه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.