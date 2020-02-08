شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل استعداده اليوم لمواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد ، الأثتين، في الدوري الممتاز وهي المباراة التي سيستعيد الفريق خلالها جهود رامي ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري للإيقاف فيما تبدو حظوظ السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق في المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره ومن المقرر أن يصل غداً وبذلك ستكون فرص مشاركته في لقاء الطلائع ضعيفة.

كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني قد ان فريقه قدم مباراة جيدة امام بيراميدز وأن الأهلي إستحق الفوز بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر للدوري حيث رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة من 13 مباراة خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس .

وأوضح المدرب السويسري للأهلي ان لاعبيه اهدروا فرصاً كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً ، وقال فايلر: "لاعبو الأهلي كانوا مضغوطين بسبب الخسائر الماضية من فريق بيراميدز، وتابع : بعد تقدم المنافس ..تحسن أداء الاهلي واصر لاعبيه علي حسم المباراة لصالحهم حتي الدقائق الأخيرة ، وأضاف فايلر ان التجهيز لبيراميدز جاء مثل الاستعداد لأي مباراة اخري..بالطبع بيراميدز فريق جيد ولا يوجد ما يسمى بالعقدة في كرة القدم، وعن مواجهة صن داونز علق فايلر قائلا :"التفكير فيها مؤجل لحين انتهاء المباريات المحلية التي تسبقها .