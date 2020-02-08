مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاتة مذيع «زملكاوي» للتحقيق

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، إحالة كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز وإقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز، والزمالك ليس له علاقة بها.

واعتذر أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور الليلة في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاتة لأنها قناة الزمالك وليس قناة الأهلي مع الاحترام للنادي الأهلي.