قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك احالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للحكم السابق أحمد الشناوي والدفاع عن هدف الاهلي الثاني فى مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز الزمالك ليس له علاقه بها. واعتذر احمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور الليله في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاته لانها قناة الزمالك وليس قناة الاهلي مع الاحترام للنادى الأهلى وكان كريم حسن شحاته قد أكد، صحة الهدف الثاني للنادي الأهلي في الوقت القاتل أمام بيراميدز ، وان لاعيب بيراميدز " هي اللي مش مركزة"، بعدما كان هناك كرة فى يد المهدي سليمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب دفاعه عن الأهلي على شاشة قناة الزمالك .. هل يطيح مرتضى منصور بـ «كريم حسن شحاتة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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