شكرا لقرائتكم خبر عن هوكى الشرقية يفوز على مركز شباب ناصر بخماسية نظيفة ويتصدر الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق آنسات الهوكى بنادى الشرقية مواليد 2000-2001، فريق مركز شباب ناصر، بخمسة أهداف نظيفة دون رد، فى خامس لقاءات الفريق بالدورى العام.

وأحرز أهداف الشرقية اللاعبة ياسمين سامى هدفين، وآلاء السيد نوار هدف، وهنا مصطفى هدف، وسارة طارق هدف من ركلة جزاء مع زميلتها آلاء نوار، وتم اختيار اللاعبة سارة طارق وميار صفى الدين أفضل لاعبتين فى المباراة.

وبهذا الفور واصل فريق هوكى الشرقية للآنسات صدارته للدورى الممتاز بعد تحقيقه الفوز الخامس على التوالي.

ويشار أن الجهاز الفنى للفريق يتكون من الدكتور أحمد عبد الكافى مدير فني، والكابتن أحمد محمد متولى مدير إداري، وكابتن ياسمين جمال مدرب عام، وكابتن دنيا إبراهيم مدرب، وكابتن نهلة أحمد عبدالله مدرب.

و يذكر أن الفريق الأول لهوكى الانسات، فاز ببطولة الأندية الأفريقية لأول مرة فى تاريخه والتى أقيمت بمحافظة الإسماعيلية على أرض ملاعب هيئة قناة السويس، وكرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فريق الشرقية للهوكى للأنسات، بمنحهن مكافآت مالية وشهادات تقدير وهدايا تذكارية تكريما لانتصارهن الكبير وتربعهن على عرش القارة السمراء فى لعبه الهوكى، وذلك فى احتفالية أقامتها المحافظة.

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وأعرب ممدوح غراب عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكى للأنسات المتوج ببطولة أفريقيا للهوكى لأول مرة فى تاريخه لتضاف لسجل بطولات النادى فى لعبة الهوكى متمنياً للفريق مواصلة إنتصاراته القارية والعالمية فى البطولات الرياضية، قائلا : أن تكريمنا اليوم لفريق هوكى الشرقية باعتباره مصدر السعادة والبهجة للشراقوة ولتربعه على عرش القاره السمراء ولمواصلة تميزه فى اللعبه وحصد البطولات على الصعيدين القارى والعالمي.

وأبدى لاعبات الفريق سعادتهن لاستقبال محافظ الشرقية لهن اليوم وتكريمه للاعبات والجهاز الفنى، وأهدى اللاعبات كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديراً لدعمه ومساندته للفريق لتحقيق الإنتصار ورفع علم مصر فى سماء القارة الأفريقية.

و يذكر أن فريق الشرقية للرجال يسعى حصد البطولة رقم 25 فى تاريخه، وتأكيد تربعه وتحليقه منفرداً على عرش افريقيا، فى حين يأمل فريق الآنسات إلى تحقيق بطولة افريقيا للأندية الأبطال لأول مرة فى تاريخه.