تعرف على أبرز مباريات السبت المتنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم السبت عددًا من المباريات في مختلف المسابقات سواء كانت محلية أو أوروبية.

ومن المقرر أن تقام ثلاث مباريات في مسابقة الدوري حيث يواجه الاتحاد السكندري منافسه أسوان.

ويلعب نادي مصر أمام سموحة، في المقابل يواجه مصر المقاصة منافسه الإنتاج الحربي.

وفي الدوري الإنجليزي، يواجه إيفرتون منافسه كريستال بالاس بينما يواجه برايتون نظيره واتفورد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الدوري المصري:

الاتحاد السكندري × أسوان .. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة أون سبورت.

نادي مصر × سموحة .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت.

مصر المقاصة × الإنتاج الحربي .. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة أون سبورت.

Advertisements

- الدوري الإنجليزي:

إيفرتون × كريستال بالاس .. الموعد 2:30 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

برايتون × واتفورد .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- الدوري الإسباني:

خيتافي × فالنسيا .. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × غرناطة .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

- الدوري الإيطالي:

هيلاس فيرونا × يوفنتوس .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

- الدوري الألماني:

باير ليفركوزن × بروسيا دورتموند .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.