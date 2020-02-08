تعرف على أبرز مباريات السبت المتنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
يقام اليوم السبت عددًا من المباريات في مختلف المسابقات سواء كانت محلية أو أوروبية.
ومن المقرر أن تقام ثلاث مباريات في مسابقة الدوري حيث يواجه الاتحاد السكندري منافسه أسوان.
ويلعب نادي مصر أمام سموحة، في المقابل يواجه مصر المقاصة منافسه الإنتاج الحربي.
وفي الدوري الإنجليزي، يواجه إيفرتون منافسه كريستال بالاس بينما يواجه برايتون نظيره واتفورد.
ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:
الاتحاد السكندري × أسوان .. الموعد 2:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة أون سبورت.
نادي مصر × سموحة .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت.
مصر المقاصة × الإنتاج الحربي .. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة أون سبورت.
- الدوري الإنجليزي:
إيفرتون × كريستال بالاس .. الموعد 2:30 ظهرًا .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
برايتون × واتفورد .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
خيتافي × فالنسيا .. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × غرناطة .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
هيلاس فيرونا × يوفنتوس .. الموعد 9:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.
- الدوري الألماني:
باير ليفركوزن × بروسيا دورتموند .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
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