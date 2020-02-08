محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020.
"منعه من السفر لمصر".. صلاح في انتظار "حدث سعيد" خلال ساعات (خاص)
بادجي يسافر السنغال 48 ساعة لتجديد جواز سفره
بالفيديو.. جائزة جديدة لصلاح مع ليفربول
لضبط الساعة البيولوجية .. إجراء جديد من فايلر من أجل صنداونز
أول مدير فني في تاريخ بريميرليج.. كلوب مدرب الشهر للمرة الخامسة
ملك مانشستر سيتي يحصد رقم تاريخي.. أجويرو لاعب الشهر في بريميرليج لسابع مرة
مصدر لـ"الخليج 365": الأهلي لم يطلب من فايلر العفو عن صالح جمعة
مدرب الترجي: مواجهات الزمالك ستكون صعبة.. وعلينا التعامل بثقة وتركيز
بعد الاستقالة.. المصري يكشف مصير إيهاب جلال من الرحيل
لاعب سابق بالترجي يتحدث عن طريقة هزيمة الزمالك في السوبر الأفريقي
لاعب الزمالك السابق: اتهموني بالتفويت في المقاصة ثم رحلت عن النادي
قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يرد على حقيقة تهديدات كاف
منافس الأهلي.. مدرب صنداونز يوجه رسالة للكاف بشأن تطبيق الـ"VAR"
خاص.. كيف سيختار الكاف ملعب نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية؟
قبل مواجهة الزمالك.. كيف استفاد الترجي من قرار الاتحاد التونسي؟
منتخب مصر يخسر كأس أفريقيا للصالات أمام المغرب.. ويكتفي بالتأهل لكأس العالم
خاص.. كيف سيختار الكاف ملعب نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية؟
مرتضى منصور: فعلت ما عجز عنه أي رئيس نادي مع اتحاد قاري من أجل الزمالك
بعد انسحاب استاد القاهرة.. تقارير تكشف ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا
بعد العرض السعودي.. هل يرحل أبو جبل عن الزمالك؟
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة حول تطبيق تقنية الـ"VAR"
اتحاد الكرة يعلن حكام الإسماعيلي والزمالك.. والأهلي والطلائع
"مستحيل تكرار الخماسية".. مدرب صنداونز يوجه رسالة للأهلي
"التأجيل في حالة واحدة".. اتحاد الكرة يكشف مصير قمة الأهلي والزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. مرتض يعاقب كريم شحاتة.. أزمة ساسي.. ورسائل مدرب صنداونز للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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