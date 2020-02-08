بسبب الدفاع عن الأهلي.. مرتضى يعاقب كريم شحاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناة الزملك إحالة كريم حسن شحاتة مقدم برنامج "زملكاوي" للتحقيق بسبب مداخلة مع المحلل التحكيمي أحمد الشناوي بشأن هدف الأهلي في مرمى بيراميدز.

وقال الموقع الرسمي للزمالك في ساعة مبكرة من يوم السبت: "قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك احالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الاهلي الثاني فى مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز الزمالك ليس له علاقه بها."

وتابع: "واعتذر احمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور الليله في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاته لانها قناة الزمالك وليس قناة الاهلي مع الاحترام للنادى الأهلى."

وأثار هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز جدلًا واسعًا بعدما جاء من ضربة ركنية لعبت سريعًا أثناء وجود كرة أخرى بالملعب.