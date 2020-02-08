بريزنتيشن تتكفل بسفر ناشئ الزمالك المريض بالسرطان لحضور مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلنت شركة "بريزنتيشن سبورت" الراعي الرسمي لمباراة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات، عن تكفلها بسفر ناشيء الزمالك سعد محمد الذي أصيب بمرض السرطان.

وأصيب ناشئ الزمالك بالمرض مؤخرًا، وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي عن التكفل بتحمل مصاريف علاجه، قبل أن تقرر شركة بريزنتيشن التكفل بسفره لحضور كأس السوبر كنوع من الدعم المعنوي للاعب في رحلة علاجه.

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وجاء نص بيان بريزنتيشن كما يلي:

اصدر الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته الي الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك والذي تعرض للإصابة بالمرض اللعين، الي الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدور الاجتماعي من قبل الشركة لجميع اطياف المجتمع.

ويتمني الأستاذ تامر مرسي والأستاذ منتصر النبراوي شفاء اللاعب من مرض السرطان والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.