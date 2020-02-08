اليوم.. وزير الرياضة يضع حجر الأساس لأعمال تطوير مركز شباب سراي القبة

يقوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بوضع حجر اساس اعمال تطوير مركز شباب سراى القبة. تطوير مركز شباب سراى القبة. يأتي ذلك في اطار خطة وزاراة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب وتعظيم سبل الاستفادة من الطاقات الشبابية في خدمة المجتمع .

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