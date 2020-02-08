الليلة.. مصر للمقاصة يواجه الإنتاج الحربي ضمن مباريات الدوري

يلتقى فريق مصر للمقاصة نظيره الإنتاج الحربى اليوم السبت في افتتاح الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز. تقام المباراة على ستاد السلام فى السابعة والنصف مساء. السابعة والنصف مساء. يبحث الفريقين عن استعادة الانتصارات بعدما حقق كلاهما التعادل فى آخر مبارياته. الإنتاج بقيادة مختار مختار يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة، والمقاصة يتواجد فى المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة ويسعى بقيادة مديره الفنى إيمانويل امونيكى للفوز لتحسين نتائجه والعودة لوضعه الطبيعى فى جدول الدورى.

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