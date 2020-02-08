رياضة | نجم الزمالك يغيب عن مواجهة الإسماعيلي رسمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يغيب عن مواجهة الإسماعيلي رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيفتقد نادي الزمالك أحد أهم أسلحته خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة، في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

ووفقاً لمصادر مقربة من النادي الأبيض، فإن نجم الفريق وقائده محمود عبد الرازق <<شيكابالا>> سيتغيب عن مواجهة الفريق المرتقبة ضد الإسماعيلي بسبب الإصابة.

وتلقى شيكابالا إصابة قوية في العضلة الضامة، في مران الفريق إستعداداً لمواجهة حرس الحدود في الماضية، الأمر الذي أدى لغيابه عن المباراة التي حسمها الزمالك بثنائية مجمود علاء وأحمد سيد <<زيزو>>.

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وعقد الجهاز الطبي لنادي الزمالك إختباراً طبياً اليوم للاعب، إلا أن التقارير الطبية أكدت صعوبة لحاقه بمباراة الإسماعيلي، ليغيب رسمياً عن المواجهة.

وكان الزمالك قد حقق فوزاً سهلاً على حرس الحدود بهدفين دون رد، في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أقيمت بملعب القاهرة الدولي.

ويحل الزمالك بعد غد الأحد 9 فبراير ضيفاً على الإسماعيلي، في لقاء الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، بقارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر.