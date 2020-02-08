رياضة | ثلاث مرشحين لتعويض ديمبيلي فى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاث مرشحين لتعويض ديمبيلي فى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة برشلونة فى تدعيم خط هجومه والتعاقد مع لاعبين بعد إصابة الجناح الفرنسي، عثمان ديمبيلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأعلن الصحفي "موسيس لورينز "، الصحفي في شبكة "إسبن" إن إدارة الفريق الكتالوني قد حددت ثلاث اسماء من أجل تعويض ديمبيلي، تمهيدًا للتفاوض مع أحدهما وضمه خلال الصيف القادم.

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وعاني ديمبلي من إصابة خلال الفترة الماضية مما جعله سيغيب حتى نهاية الموسم عن المشاركة فى المباريات، مما يجعل البارسا مطالب بتعويض اللاعب الذى يُعانى دائمًا من الإصابة.

وحسبما أشارت الصحيفة العالمية، أن برشلونة وضع كل من لوكاس بيريز لاعب ديبورتيفو افيس والإسباني بورخا إيجليسياس لاعب ريال بيتيس وانخل رودريجيز لاعب خيتافي ، لتعويض غياب كل من ديمبيلي والمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز.

ويذكر أن برشلونة ودع بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الخروج من الدور ربع نهائي من البطولة بالخسارة أمام فريق اتليتك بيلباو بهدف دون رد.