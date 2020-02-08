رياضة | برشلونة يخطط للتخلص من كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط للتخلص من كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط للتخلص من نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ الألماني بتخفيض نجمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة أصبح لديهم يقين بأن بايرن ميونخ أو أي نادي آخر لن يقبل بدفع مبلغ 120 مليون يورو من أجل شراء النجم البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكاتالوني ستقوم بتخفيض سعر كوتينيو إلى 90 أو 80 مليون وإذا نجح في بيعه بهذه المبالغ سيتم إعتبار الصفقة ناجحة جداً.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تعاقد مع كوتينيو في يناير عام 2018 قادمًا من ليفربول مقابل مبلغ 145 يورو ولكن النجم البرازيلي فشل مع الفريق وأعاره هذا الموسم إلى بايرن ميونخ مع وجود بند خيار الشراء.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو ظهر مع الفريق البافاري بشكل جيد ولكنه لم يقدم شيء مبهر لذلك فإن وجود رغبة لدى النادي الألماني بشرائه أمر مستبعد خاصة أن سعره يعتبر مرتفع حتى بعد تخفيضه.

يذكر أن أتلتيك بلباو نجح في تحقيق الفوز على برشلونة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان ماميس وذلك ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل ويليامز هدف أتلتيك بلباو الوحيد في المباراة في الدقيقة 93 من عمر المباراة كما تعرض جيرارد بيكي مدافع برشلونة للإصابة في اللقاء وغادر عن أثرها وشارك أومتيتي بدلا منه.

وودع البارسا بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم على يد أتلتيك بلباو وكان البرسا خسر اللقب في الموسم الماضي على يد فالنسيا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعلى صعيد آخر، خرج ريال مدريد من بطولة كأس إسبانيا على يد ريال سوسيداد بعد الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.