رياضة | عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب دفاعة عن هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز في مباراة الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان كريم حسن شحاتة المذيع بقناة الزمالك قد استضاف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي للحديث عن صحة هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز في مباراة الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري وهوا الأمر الذي أغضب رئيس النادي ليقرر منصور إحالة المذيع للتحقيق.

وفي سياق متصل رفض أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك الظهور مع كريم شحاتة في برنامج زملكاوي المعروض على قناة الزمالك بسبب ما بدر منه من دفاع عن هدف الأهلي الثاني في مباراة بيراميدز ومداخلة أحمد الشناوي الخبير التحكيمي.