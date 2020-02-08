رياضة | نجم باريس سان جيرمان يتحدى هالاند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان يتحدى هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدى البلجيكي توماس مونييه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني الحالي مؤكداً بأن الفريق لا يخشاه وذلك قبل مباراة دوري أبطال أوروبا والتي سيستضيف فيها بروسيا دورتموند منافسه باريس سان جيرمان في يوم 18 من شهر فبراير في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على أن تقام مباراة العودة على ملعب حديقة الأمراء في الحادي عشر من شهر مارس المقبل.

وذكر موقع جول العالمي أن بروسيا دورتموند تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية مع النرويجي إيرلينج هالاند قادماً سالزبورج النمساوي وفي خلال 4 مباريات فقط شارك فيهم كبديل بواقع 200 دقيقة نجح في تسجيل 8 أهداف ليؤكد بأنه سيكون صفقة مميزة لأسود الفيستيفاليا ولكن يبدو أن مونييه نجم باريس لا يعرف النجم الشاب النرويجي البالغ من العمر 19 عاماً جيداً.

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وقال مونييه في تصريحات لموقع جول بنسخته العالمية :"نحن نخشى من هالاند؟ بصراحة لا أعرفه، فلم أره من قبل".

وأضاف :"لديه أرقام جيدة للغاية مما يؤكد بأن دورتموند يسجل عدداً كبيراً من الأهداف ولكنه في نفس الوقت يتلقى الكثير من الأهداف".

واختتم مونييه تصريحاته قائلاً:"على الورق، يمكن لباريس سان جيرمان أن يفوز على أي فريق والأمر متروك لنا للتأكد من أننا مؤهلين لفعل ذلك".