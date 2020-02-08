رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد هزيمة روما ضد بولونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد هزيمة روما ضد بولونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق روما الإيطالي على أرضية ميدانه بملعب "أوليمبيكو" أمس الجمعة 7 فبراير أمام ضيفه بولونيا بهدفين مقابل ثلاثة، في إفتتاح مباريات الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف روما بقدمي ستيفانو دينسويل لاعب بولونيا بالخطأ في مرماه، والأرميني هينريك ميختاريان، بينما جاءت ثلاثية بولونيا عن طريق ريكاردو أورسوليني والنجم الجامبي موسى بارو <<هدفين>>.

وتستأنف مواجهات الجولة اليوم السبت 8 فبراير، حيث يستضيف فيورنتينا بملعبه "أرتيميو فرانكي" فريق أتالانتا، ويحل سامبدوريا ضيفاً على ملعب تورينو الأوليمبي لمواجهة تورينو، بينما يواجه يوفنتوس المتصدر مضيفه هيلاس فيرونا بملعب "مارك أنطونيو بينتجودي".

وتختتم الجولة يوم الأحد 9 فبراير بست مباريات، حيث يستضيف سبال فريق ساسولو بملعب "باولو مونزا"، ويحل أودينيزي ضيفاً على ملعب "أنطونيو ريجامونتي" لمواجهة بريشيا.

ويواجه نابولي ضيفه ليتشي بملعب "سان باولو"، بينما يحل كالياري ضيفاً على ملعب "لويجي فيراريس" لمواجهة جنوى، ويواجه بارما ضيفه لاتسيو صاحب المركز الثالث بملعب "إينيو تارديني".

وتختتم لقاءات الجولة بديربي الغضب بين ميلان والإنتر بملعب سان سيرو.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- يوفنتوس 54 نقطة

2- إنتر ميلان 51 نقطة.

3- لاتسيو 50 نقطة.

4- أتالانتا 39 نقطة.

5- روما 39 نقطة.

6- بولونيا 32 نقطة.

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7- ميلان 32 نقطة.

8- كالياري 32 نقطة.

9- بارما 32 نقطة.

10- هيلاس فيرونا 31 نقطة.

11- نابولي 30 نقطة.

12- تورينو 27 نقطة.

13- ساسولو 26 نقطة.

14- فيورنتينا 25 نقطة.

15- أودينيزي 24 نقطة.

16- سامبدوريا 20 نقطة.

17- ليتشي 19 نقطة.

18- جنوى 16 نقطة.

19- بريشيا 15 نقطة.

20- سبال 15 نقطة.