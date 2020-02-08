رياضة | عبدالواحد يختار أفضل حارس في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالواحد يختار أفضل حارس في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالواحد السيد، حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن من وجهة نظره الثنائي محمد أبوجبل ومحمد الشناوي هما الأفضل في مصر حالياً، في مركز حراسة المرمى.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك:" جنس كان الأفضل قبل اصابته ولكني سعيد للغاية بتركيز أبوجبل وتألق محمد الشناوي أيضاً".

ووجه "وحيد" نصيحة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك قائلاً:" عليه التركيز في الفترة المقبلة الصعبة وأن يجتهد من أجل استعادة مستواه".