شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق لاستضافته الشناوي والدفاع عن هدف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك إحالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني في مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الاهلي وبيراميدز الزمالك ليس له علاقه بها.

وبحسب منشور عىل صفحته الرسمية، فقد اعتذر أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور الليله في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاته لانها قناة الزمالك وليس قناة الاهلي مع الاحترام للنادى الأهلى.