عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيدرر ونادال يجتذبان أكبر حضور جماهيري في تاريخ التنس

السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تابع ثمانية وأربعون ألف متفرج في كايب تاون، يوم الجمعة، مواجهة استعراضية خيرية بين الأسطورتين روجيه فيدرر ورافايل نادال، في أكبر حضور في التاريخ لمباراة في كرة المضرب.



ويعود الرقم القياسي السابق إلى نوفمبر 2019 في المكسيك، عندما حضر 42157 متفرجا في أرينا مكسيكو مباراة فيدرر والألماني الكسندر زفيريف.

وعاد ريع المواجهة في جنوب أفريقيا إلى مؤسسة أنشأها فيدرر قبل 16 عاما لدعم تعليم الأطفال في ست دول افريقية: جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، مالاوي، زامبيا وزيمبابوي.

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وهذه المباراة السادسة لصالح المؤسسة، لكن الأولى على الأراضي الأفريقية، فيما أقيمت المباريات السابقة في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى، بعد وصوله الاربعاء إلى كايب تاون "نأمل في جمع ما لا يقل عن مليون دولار" من خلال "بيع التذاكر، الرعاة وعشاء للمؤسسة يحضره بيل جيتس".

وافتتحت السهرة بمباراة في الزوجي بين الملياردير الأمربكي جيتس وفيدرر من جهة ونادال ومقدم البرامج الكوميدية الأمربكي المولود في جنوب أفريقيا تريفور نواه.

وقال فيدرر المرتبط بعلاقة خاصة مع القارة إذ كان يمضي أيام العطلة في طفولته في جنوب افريقيا بسبب جذور والدته لينيت التي جلست على مدرجات ملعب كايب تاون ستاديوم "ستبقى هذه المباراة عالقة في ذاكرتي".

ونقلت فرانس برس عن فيدرر قوله "إن يكون غريمي الكبير وصديقي رافا هنا أمر رائع".