مواجهات قوية اليوم فى دورى الجمهورية للناشئين

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جدة - عمرو شويل تنطلق عصر اليوم السبت منافسات الجولة21 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة، حيث يستضيف النادي الأهلي، شباب الجونة بمقر القلعة الحمراء في مدينة نصر، فيما يلتقي الإسماعيلي مع نظيره سموحة على ملعب جامعة قناة السويس، بينما حصل شباب الزمالك على راحة من هذه الجولة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الأهلي vs الجونة

وادي دجلة vs الاتحاد السكندري

الإسماعيلي vs سموحة

مصر المقاصة vs حرس الحدود

المقاولون العرب vs إنبي

بيراميدز vs طلائع الجيش

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وكان شباب االأهلي مواليد 2003، قد نجحوا في الفوز على مضيفه الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الماضية بالإسكندرية.

جاءت رباعية الأهلي عن طريق أحمد داوود ومحمود حمدي وإسلام عبدالله وميدو نبيل، ليعود الأهلي بانتصار ثمين من الإسكندرية، يعزز به موقفه في جدول ترتيب البطولة.

أهلي 2003 يبلغ رصيده 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في ست مباريات، و ثلاث خسائر، مسجلًا 33 هدفًا مقابل 19 هدفًا في مرماه، ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبدالرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.‎

على صعيد الآخر يقود فريق شباب الإسماعيلي مواليد 2003 جهاز فني مكون من، يقود الفريق محمد حسيب مدير فنى و على جمعة مدرب عام بشير عبد الصمد مشرف على الفريق و احمد عبد المنعم مدرب حراس مرمى و محمد نجيب مدير ادارى الفريق و مصطفى اسماعيل اخصائى علاج طبيعى.

فيما كان شباب المقاولون قد حققوا فوزا غاليا على طلائع الجيش الجيش بملعبه بجهاز الرياضة، في مباراة الجولة الماضية، واحرز الهدف محمد عثمان واعرب محمد عبدالعزيز زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون عن سعادته بالفوز وعودة الانتصارات للفريق من جديد وان هذا الفوز دافعا معنويا قبل لقاء انبى، اليوم، يقود جهاز فنى للمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير وسعد عبدالباقي مدرب واحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومصطفى احمد علاج طبيعي.