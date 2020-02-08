فرانكفورت يكرم وفادة أوغسبورغ بخماسية نظيفة

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أكرم أينتراخت فرانكفورت وفادة ضيفه أوغسبورغ بخماسية نظيفة، الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني في كرة القدم.
وفرض الأميركي تيموثي تشاندلر والصربي فيليب كوستيتش نفسيهما نجمين في المباراة بتسجيل كل منهما لثنائية، الأول في الدقيقتين 37 و48، والثاني في الدقيقتين 89 و90، فيما سجل البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 55.
وهو الفوز الثامن لإينتراخت فرانكفورت هذا الموسم والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الهزيمة فصعد إلى المركز التاسع برصيد 28 نقطة.
في المقابل، مني أوغسبورغ بخسارته التاسعة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة فتراجع إلى المركز الحادي عشر بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة.
وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات فولفسبورغ مع فورتونا دوسلدورف، وفيردر بريمن مع أونيون برلين، وهرتا برلين مع ماينتس، وفرايبورغ مع هوفنهايم، وشالكه مع بادربورن، وباير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند.
وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات بوروسيا مونشنغلادباخ مع كولن، وبايرن ميونيخ مع لايبزيغ.
ملخص المباراة:
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