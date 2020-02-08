شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى ينتظم في مران الاهلي اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم محمود متولى مدافع الأهلي في مران الفريق اليوم، السبت، بعدما غاب عن مران الأمس بعدما حصل على راحة من التدريبات بإذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الفني، حيث أكد سيد عبد الحفيظ أم متولي سيُشارك فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، السبت، بصورة طبيعية؛ استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش..وكان الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر قرر مواصلة التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف أمس الأول الخميس فى بطولة الدوري.

وعبر محمود متولى عن سعادته بالفوز على بيراميدز 2 -1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى، وقال متولى عقب المباراة، إن فوز فريقه على بيراميدز كان مهما لاستكمال مسيرة الانتصارات وتحقيق الفوز الـ13 المتتالى فى الدورى والمضى قدما نحو تحقيق اللقب 42 فى تاريخه، وأكد مدافع الأهلى أن فوز فريقه على بيراميدز يحسب للاعبين والجهاز الفني، موضحا أنه يركز فى كل مباراة على حدة وبدافع الفوز.

وتحدث متولى عن مواجهة صن داونز الجنوب الأفريقى فى دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا قائلا، "إنها مجرد معلومة بالنسبة لى ونركز مباراة بمباراة"، وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأول الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر فى الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى فى التصدى لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى فى الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).