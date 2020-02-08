شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس تقديم استقالته من تدريب المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترددت أنباء داخل النادى المصرى عن رغبة إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، فى تقديم استقالته من تدريب الفريق عقب التعادل الأخير للفريق مع طنطا 1- 1 فى الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز. ووفقًا للمعلومات الواردة من النادى، فإن «جلال» أبلغ المسؤولين عن نيته الرحيل بالتراضى بسبب سوء التوفيق، الذى يلازم الفريق والظلم الذى يتعرض له من الحكام، فضلًا عن أمور متعلقة بعلاقته ببعض أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف المصدر أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لمناقشة مصير المدير الفنى واتخاذ قرار نهائى سواء بتجديد الثقة فيه أو الموافقة على رحيله. من ناحية أخرى، بدأت إدارة النادى إجراءات سفر أحمد جمعة، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادى، إلى قطر، وذلك لإجراء جراحة لزرع غضروف الركبة فى أحد المستشفيات هناك.