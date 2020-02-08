شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية إنجليزية تستهدف التعاقد مع «لالانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية عن اهتمام 4 أندية إنجليزية بضم آدم لالانا، نجم ليفربول، والذى ينتهى عقده مع الريدز فى صيف 2020، وسط تجاهل من مسؤولى بطل أوروبا لتجديد

عقد اللاعب القادم من ساوثهامبتون فى 2014 مقابل 31 مليون يورو، بعدما أصبح خارج حسابات يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق.

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وقالت الصحيفة إن ليستر سيتى وأرسنال ووست هام وتوتنهام وضعت «لالانا» على قائمة التعاقدات، خاصة أنه سيكون بالمجان، ويمتلك خبرات كبيرة مع الريدز خلال 6 سنوات قضاها مع العملاق الإنجليزى.

وأوضحت الصحيفة أن ليستر سيتى يتقدم على كل منافسيه فى ضم «لالانا» بسبب مدربه، برندان رودجرز، الذى سبق له الإشراف على تدريب صانع الألعاب الإنجليزى عندما كان مدربًا للريدز قبل «كلوب».

يُذكر أن «لالانا» لا يشارك مع ليفربول تحت قيادة «كلوب» بصفة أساسية.