شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تتكفل بسفر لاعب الزمالك سعد محمد إلى الإمارات لحضور السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي سفر لاعب الزمالك سعد محمد المصاب بالمرض الخبيث إلى الامارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير من الشهر الجاري باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وأصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي..

أصدر الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته الي الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك والذي تعرض للإصابة بالمرض اللعين ، الي الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدور الاجتماعي من قبل الشركة لجميع اطياف المجتمع .. ويتمني الأستاذ تامر مرسي والأستاذ منتصر النبراوي شفاء اللاعب من مرض السرطان والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.

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تامر مرسى

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء إلى لاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.



بيان بريزنتيشن

وكان صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم.