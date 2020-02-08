شكرا لقرائتكم عبدالواحد: أبوجبل ومحمد الشناوي الأفضل في مصر وهذه نصيحتي لعواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبدالواحد السيد، حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن من وجهة نظره الثنائي محمد أبوجبل ومحمد الشناوي هما الأفضل في مصر حالياً، في مركز حراسة المرمى.
وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك:" جنش كان الأفضل قبل اصابته ولكني سعيد للغاية بتركيز أبوجبل وتألق محمد الشناوي أيضاً".
ووجه عبد الواحد نصيحة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك قائلاً:" عليه التركيز في الفترة المقبلة الصعبة وأن يجتهد من أجل استعادة مستواه".
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