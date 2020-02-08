قناة الزمالك: هدف الأهلي فى بيراميدز صحيح

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته المذيع فى قناة الزمالك، صحة الهدف الثاني للنادي الأهلي في الوقت القاتل أمام بيراميدز. وقال شحاتة عبر برنامجه إن هدف الأهلي الثاني في شباك بيراميدز صحيح. Advertisements وتابع: "لاعيبة بيراميدز هي اللي مش مركزة، بعدما كان هناك كرة فى يد المهدي سليمان". واختتم: أن أى فريق فى الدوري المصري سوف يلعب بطريقة دفاعية أمام الأهلي سيخسر بجدارة.

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