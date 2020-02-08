قررت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي سفر لاعب الزمالك سعد محمد المصاب بالمرض الخبيث الى الامارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير من الشهر الجاري باستاد محمد بن زايد بالإمارات.
واصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي..
اصدر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته الى منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك والذي تعرض للإصابة بالمرض اللعين ، الى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدور الاجتماعي من قبل الشركة لجميع اطياف المجتمع.
وتابع البيان قائلًا: تامر مرسي ومنتصر النبراوي شفاء اللاعب من مرض السرطان والعودة لممارسة لعبة كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل من بريزنتيشن بشأن لاعب الزمالك المصاب بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.