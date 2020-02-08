المغرب بطلا لأمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالعيون

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الرباط : فاز منتخب المغرب، الجمعة، بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2020، التي جرت أطوارها بمدينة العيون، وذلك في أعقاب اكتساحه لنظيره المصري في نهائي البطولة بخماسية نظيفة.

وبفوزه بنهائي العيون، يكون المنتخب المغربي قد أضاف لقبا قاريا ثانيا إلى رصيده، بعد لقب الدورة الماضية، التي جرت أطوارها بجنوب أفريقيا.

وتميز نهائي العيون، الذي تابعه حضور غفير، بحضور أحمد أحمد رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وأعضاء من المكتب التنفيذي، فضلا عن الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.

فرحة مغربية

ولم يتأخر المنتخب المغربي في فرض سيطرته على أطوار المباراة، حيث بكر بالتسجيل من دون أن يترك المجال للمنتخب المصري للدخول جيدا في المباراة، التي انتهى شوطها الأول بثلاثية مغربية.

وواصلت العناصر المغربية سيطرتها وأداءها الكبير في الشوط الثاني، فأضافت هدفين، رفعت بها غلتها إلى خماسية.

وضمن المنتخبان المغربي والمصري تأهلهما إلى نهائيات كأس العالم لـ"الفوتسال"، التي ستجري أطوارها بليتوانيا ما بين 12 سبتمبر و4 أكتوبر 2020. فيما خطف المنتخب الأنغولي (ثالث البطولة) البطاقة الثالثة إلى النهائيات، وذلك في أعقاب فوزه على المنتخب الليبي في لقاء المركزين الثالث والرابع.

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منتخب المغرب لكرة القدم داخل القاعة

وتتأهل عن أفريقيا، إلى نهائيات كأس العالم لـ"الفوتسال"، ثلاثة منتخبات: البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد منح، خلال اجتماعه بمدينة شرم الشيخ المصرية، يوم 28 سبتمبر 2018، شرف تنظيم البطولة لمدينة العيون، التي استجابت لدفتر التحملات التي تشترطها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تنظيم مثل هذه المنافسات.

المنتخب المصري