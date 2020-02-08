ليل يواصل صحوته ويلحق برين إلى المركز الثالث

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





واصل ليل صحوته ولحق برين الى المركز الثالث بفوزه الثمين على مضيفه أنجيه 2-صفر، الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وسجل النيجيري فيكتور أوسيمهين (14) والبرتغالي ريناتو سانشيز (75) الهدفين.

وهو الفوز الثالث على التوالي لليل بعد ثلاث هزائم متتالية فرفع غلته من الانتصارات إلى 12 فوزا هذا الموسم ورصيده إلى 40 نقطة بفارق الأهداف خلف رين الذي يستضيف بريست السبت، فيما مني أنجيه بخسارته العاشرة هذا الموسم والثالثة على التوالي مواصلا فشله في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

ومنح أوسيمهين التقدم لليل في الدقيقة 14 عندما تلقى تمريرة من جوناثان بامبا فتابعها بيمناه داخل المرمى.

وهو الهدف الثاني عشر لأوسيمهين هذا الموسم فلحق بمهاجمي ليون موسى ديمبيلي ومتز السنغالي حبيب ديالو الى المركز الرابع على لائحة الهدافين التي يتصدرها مهاجم موناكو وسام بن يدر برصيد 15 هدفا أمام مهاجمي باريس سان جرمان كيليان مبابي (14) والبرازيلي نيمار دا سيلفا (13).

Advertisements

ووجه ريناتو سانشيز الضربة القاضية لأصحاب الأرض بإضافته الهدف الثاني مستغلا كرة من هجمة مرتدة سريعة قادها البديل البرازيلي لويز أراوجو من منتصف ملعب فريقه قبل أن يمررها الى البرتغالي الذي توغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع الكرواتي البوسني ماتيو بافلوفيتش وسددها بيمناه على يمين الحارس لودوفيك بوتاي (75).

ويلعب السبت أيضا مرسيليا مع تولوز، ومتز مع بوردو، واميان مع موناكو، وديجون مع نانت، ونيس مع نيم.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات مونبلييه مع سانت اتيان، وستراسبورغ مع رينس، وباريس سان جرمان مع ليون.

ملخص المباراة: