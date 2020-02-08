شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز اليوم السبت استعداداته لمباراته المرتقبة مع الزمالك والمقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الاحد على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ، حيث تلقى الدراويش هزيمة بهدفين مقابل هدف من أسوان بالجولة الأخيرة للمسابقة .

ويفقد الإسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، ووضع جوميز برنامج لتجهيز الاوغندى باتريك كادو الوافد الجديد للدراويش قبل مواجهة الزمالك ووصل كادو للاسماعيلية ظهر الخميس الماضى بعد انهاء اجراءات دخوله للأراضي المصرية ، ووقع اللاعب الدولى على عقود انضمام لصفوف الدراويش تمهيدا للانتظام بتدريبات الفريق خلال الساعات القليلة القادمة ، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، وعلم ”الخليج 365” أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً.

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في سياق أخر، تمسكت الجهات الأمنية بالاتفاق المسبق بعدم دخول الجماهير للمباريات الجماهيرية علي استاد الاسماعيلية و منها مباراة غداً الاحد التي تجمع الاسماعيلي مع نادي الزمالك على ستاد الاسماعيلية في الاسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

و يركز مسئولي الإسماعيلي علي الحضور الجماهيري بأكبر عدد ممكن خلال لقاء نصف نهائي البطولة العربية والمُقرر إقامته على ستاد الاسماعيلية يوم 16 من شهر فبراير الجاري لدعم الفريق في المباراة لتسهيل مهمته في مباراة العودة التي ستقام خارج الديار في الجزائر او المغرب و بلقاء احد الفريقين المولودية او الرجاء .