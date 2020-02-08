شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب هدف الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك ، ‎قرار المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك إحالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للحكم الدولى السابق أحمد الشناوي، والدفاع عن هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز، وإقحام نادي الزمالك في مشكلة بين فريقين، ليس للزمالك علاقة بمباراتهما .

واعتذر احمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور الليله في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاته لانها قناة الزمالك وليس قناة الاهلي مع الاحترام للنادى الأهلى‎.

وكان أحمد الشناوي ، الحكم الدولي السابق، قد أكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك أن هدف الأهلي في شباك بيراميدز بلقاء الخميس بمنافسات الدوري الممتاز صحيحاً مائة في المائة.

وأضاف الشناوي " هدف الأهلي الثاني في بيراميدز لا يوجد فيه أي خطأ قانوني يمنع احتسابه".

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ووصف الخبير التحكيمي بالتفصيل أسباب احتساب الهدف:" الكرة التي أخرجها المهدي سليمان حارس بيراميدز بعد احتفاظه بها لم تؤثر على الركنية التي نفذها الأهلي سريعاً".

وأوضح:" لم يكن هناك أي تداخل حسب التعديل الذي أجراه الفيفا منذ أعوام سابقة، فإيقاف اللعب وعمل الاسقاط يتم في حالة وجود الكرة الثانية في منطقة مؤثرة للعبة".