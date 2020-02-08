موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 8 / 2 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز، تقام مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان على ستاد الإسكندرية ومباراة نادى مصر وسموحة على ستاد الكلية الحربية ومباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربى على ستاد السلام في افتتاحية الجولة السابعة عشرة للمسابقة المحلية.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وأسوان في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى، بينما فاز تماسيح النيل على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

موعد مباراة نادى مصر وسموحة

تقام مباراة نادى مصر وسموحة في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية في مواجهة سهلة نظرياً للفريق السكندرى الذى تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .

موعد مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربى

تقام مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربى في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد السلام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة.

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ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.